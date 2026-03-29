Se realizó una jornada de cuidado y puesta en valor del Río Salado

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Ambiente a cargo de Alejandra Sachetti, llevó adelante el sábado 28 de marzo una jornada destinada al cuidado, la recuperación y la puesta en valor del Río Salado, un espacio que forma parte de la identidad de la comunidad.

Durante la actividad se realizaron tareas de forestación con especies adecuadas, colocación de cestos para mejorar la gestión de residuos, y trabajos de limpieza y acondicionamiento del lugar.

Desde el área se solicita a la comunidad colaborar con el mantenimiento y la limpieza del espacio, a fin de preservar este entorno natural y garantizar que continúe siendo un lugar limpio, cuidado y disfrutable para las presentes y futuras generaciones.

El Municipio reafirma de esta manera su compromiso con el ambiente, promoviendo la participación comunitaria como eje fundamental para la construcción de un entorno más sustentable.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...