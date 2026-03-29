Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Irán accedió a “facilitar y agilizar” la ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz, según declaró el viernes el embajador iraní ante las Naciones Unidas en Ginebra.

Ali Bahreini afirmó que Teherán aceptó una solicitud de la ONU para permitir que la ayuda humanitaria y los envíos agrícolas transiten por esa vía fluvial crucial, incluso mientras sufre ataques contra sus instalaciones nucleares.

El plan de ayuda representaría el primer avance para superar el cuello de botella en el transporte marítimo tras un mes de guerra, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien los mercados y los gobiernos se centraron principalmente en el bloqueo del suministro de petróleo y gas natural, la restricción de fertilizantes amenaza la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el mundo.

“Esta medida refleja el compromiso continuo de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan sin demora”, dijo Bahreini en una publicación en X.

Anteriormente, la ONU anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar las repercusiones que la guerra de Irán tuvo en la entrega de ayuda humanitaria.

Noticias Argentinas.-

Irán afirma que colaborará a que la ayuda humanitaria pase por el estrecho de Ormuz.

Foto: Agencia NA (Xinhua).-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...