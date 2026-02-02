EXHIBICIÓN DE PÁDEL ADAPTADO EN ROQUE PÉREZ

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de las áreas de Deportes, Discapacidad y Salud, promueve y acompaña la realización de la exhibición de Pádel Adaptado en silla de ruedas, una propuesta que va más allá de lo deportivo y se constituye como una acción concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos.

El viernes 6 de febrero, de 19 a 21 horas, en la cancha central de La Curva Pádel (Sarmiento y Acceso Jorge Dalto), se llevará adelante una exhibición a cargo de Nicolás Viera, Jorge Gerstner, Emiliano Huebra y Alberto Filippa, referentes del pádel adaptado, quienes compartirán una jornada abierta a la comunidad.

El pádel adaptado no es “una actividad más”. Es una forma concreta de garantizar el derecho a participar en igualdad de condiciones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en actividades recreativas y deportivas, y estas iniciativas hacen efectivo ese derecho en el territorio.

Asimismo, la accesibilidad es sinónimo de libertad. Cuando los espacios, las canchas y las propuestas se adaptan, se eliminan barreras y se posibilita que todas las personas puedan vivir la ciudad con autonomía, accediendo a los entornos y servicios abiertos al público.

Desde el punto de vista de la salud física y mental, la actividad física regular mejora la calidad de vida y el bienestar integral. Las recomendaciones internacionales incluyen explícitamente a las personas con discapacidad, destacando el movimiento como parte fundamental del cuidado, la prevención y la salud.

Por último, el impacto social del deporte inclusivo es profundo: transforma miradas, reduce estigmas, fortalece vínculos y construye comunidad desde el respeto, la participación y la igualdad de oportunidades.

Estas acciones reafirman el compromiso del Municipio de Roque Pérez con una sociedad más inclusiva, accesible y justa, donde el deporte sea un derecho garantizado para todas y todos.

La entrada es libre y gratuita.-

