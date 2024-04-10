Están abiertas las inscripciones hasta el 3 de mayo en Roque Pérez, para anotarse en los Juegos Bonaerenses 2024 en Cultura y Deportes

Cultura:
Para las disciplinas culturales, se deberá concurrir a la oficina de Cultura del Municipio de Roque Pérez, ubicada en la estación del ferrocarril, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y los días martes y viernes de 17 a 19 horas, para consultas al tel.: 2227 627999
Disciplinas de Cultura
JUVENILES
ARTE CIRCENSE PAREJA ÚNICA
ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
ARTÍSTICO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
PINTURA INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
MURAL INDIVIDUAL o PAREJA ÚNICA
COCINEROS BONAERENSES
PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
POSTRE INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
CONJUNTO MUSICAL
CUMBIA GRUPAL ÚNICA
DANZAS FOLKLÓRICAS PAREJA SUB 15 – SUB
DANZA TANGO PAREJA ÚNICA
FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL ÚNICA
FREESTYLE RAP INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
LITERATURA
CUENTO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
POESÍA INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
MALAMBO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
MUSICA ROCK GRUPAL ÚNICA
SOLISTA VOCAL INDIVIDUAL SUB 15 – SUB
STAND UP INDIVIDUAL ÚNICA
TEATRO GRUPAL ÚNICA
VIDEOMINUTO INDIVIDUAL ÙNICA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DISCIPLINA MODALIDAD PARTICIPACIÓN CATEGORÍA
DANZA TEATRO PCD GRUPAL ÚNICA
DANZAS FOLKLÓRICAS
PCD PAREJA ÚNICA
DIBUJO PCD INDIVIDUAL ÚNICA
FOTOGRAFÍA PCD INDIVIDUAL ÚNICA
MALAMBO PCD INDIVIDUAL ÚNICA
NARRACIÓN ORAL PCD INDIVIDUAL ÚNICA
PINTURA PCD INDIVIDUAL ÚNICA
SOLISTA VOCAL PCD Discapacidad
intelectual INDIVIDUAL
ÚNICA (Intelectual)
ADULTOS MAYORES
DISCIPLINA MODALIDAD PARTICIPACIÓN CATEGORÍA
ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO INDIVIDUAL ÚNICA
ARTÍSTICO INDIVIDUAL ÚNICA
PINTURA INDIVIDUAL ÚNICA
COCINEROS BONAERENSES
PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL ÚNICA
POSTRE INDIVIDUAL ÚNICA
DANZAS FOLKLÓRICAS PAREJA ÚNICA
DANZA TANGO PAREJA ÚNICA
FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL ÚNICA
LITERATURA
CUENTO INDIVIDUAL ÚNICA
POESÍA INDIVIDUAL ÚNICA
SOLISTA VOCAL INDIVIDUAL ÚNICA
TEATRO
Deportes:
Para las disciplinas deportivas se deberá concurrir a la oficina de Deportes y Recreación del Municipio
de Roque Pérez, ubicada en la calle Aussedat 162, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y para consultas a los tel.: 2227543654 y 2227506337 de 8 a 12 horas.
Disciplinas de Deportes:
DEPORTES ADULTOS MAYORES
CAMINATA Y LOTERIA
COREOGRAFIA POP
FUTBOL TENIS
JUEGOS DE SALON
NATACION
NEWCOM
ORIENTACION
PADEL
PELOTA
PENTATLON
PESCA
SAPO Y TABA
TEJO
TENIS
TENIS DE MESA
DEPORTES JUVENILES
ACUATLON
AJEDREZ
ATLETISMO
BADMINTON
BASQUET
BASQUET 3X3
BEACH VOLEY
BONAERENSES EN CARRERA
CESTOBALL
CESTOBALL 3X3
FUTBOL 11
FUTBOL 5
FUTBOL 7
FUTBOL PLAYA
FUTBOL TENIS
FUTSAL
GIMNASIA ARTISTICA
HANDBALL
HANDBALL PLAYA
HOCKEY
NATACION
PADEL
PATIN
PELOTA
RUGBY
SOFTBOL
TENIS
TENIS DE MESA
VOLEY
DEPORTES PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATLETISMO PCD
BASQUET 3vs3
BOCCIA
BONAERENSES EN CARRERA
FUTBOL – PCD Intelectual
FUTBOL – PCD motores PC
GOALBALL
NATACION PCD
PARABADMINTON
TENIS DE MESA ADAPTADO
DEPORTES JUVENILES TRASPLANTADOS
FEDERACIONES JUDO-LUCHA-TAEKWONDO-CANOTAJE – SKATE
FEDERACIONES JUDO-LUCHA-TAEKWONDO-CANOTAJE – SKATE
FEDERACIONES TIRO
ROBOTICA TRIATLON DE ROBOTICA.-
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