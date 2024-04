Están abiertas las inscripciones hasta el 3 de mayo en Roque Pérez, para anotarse en los Juegos Bonaerenses 2024 en Cultura y Deportes

Cultura:

Para las disciplinas culturales, se deberá concurrir a la oficina de Cultura del Municipio de Roque Pérez, ubicada en la estación del ferrocarril, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y los días martes y viernes de 17 a 19 horas, para consultas al tel.: 2227 627999

Disciplinas de Cultura

JUVENILES

ARTE CIRCENSE PAREJA ÚNICA

ARTES PLÁSTICAS

DIBUJO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

ARTÍSTICO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

PINTURA INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

MURAL INDIVIDUAL o PAREJA ÚNICA

COCINEROS BONAERENSES

PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

POSTRE INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

CONJUNTO MUSICAL

CUMBIA GRUPAL ÚNICA

DANZAS FOLKLÓRICAS PAREJA SUB 15 – SUB

DANZA TANGO PAREJA ÚNICA

FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL ÚNICA

FREESTYLE RAP INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

LITERATURA

CUENTO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

POESÍA INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

MALAMBO INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

MUSICA ROCK GRUPAL ÚNICA

SOLISTA VOCAL INDIVIDUAL SUB 15 – SUB

STAND UP INDIVIDUAL ÚNICA

TEATRO GRUPAL ÚNICA

VIDEOMINUTO INDIVIDUAL ÙNICA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DISCIPLINA MODALIDAD PARTICIPACIÓN CATEGORÍA

DANZA TEATRO PCD GRUPAL ÚNICA

DANZAS FOLKLÓRICAS

PCD PAREJA ÚNICA

DIBUJO PCD INDIVIDUAL ÚNICA

FOTOGRAFÍA PCD INDIVIDUAL ÚNICA

MALAMBO PCD INDIVIDUAL ÚNICA

NARRACIÓN ORAL PCD INDIVIDUAL ÚNICA

PINTURA PCD INDIVIDUAL ÚNICA

SOLISTA VOCAL PCD Discapacidad

intelectual INDIVIDUAL

ÚNICA (Intelectual)

ADULTOS MAYORES

DISCIPLINA MODALIDAD PARTICIPACIÓN CATEGORÍA

ARTES PLÁSTICAS

DIBUJO INDIVIDUAL ÚNICA

ARTÍSTICO INDIVIDUAL ÚNICA

PINTURA INDIVIDUAL ÚNICA

COCINEROS BONAERENSES

PLATO PRINCIPAL INDIVIDUAL ÚNICA

POSTRE INDIVIDUAL ÚNICA

DANZAS FOLKLÓRICAS PAREJA ÚNICA

DANZA TANGO PAREJA ÚNICA

FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL ÚNICA

LITERATURA

CUENTO INDIVIDUAL ÚNICA

POESÍA INDIVIDUAL ÚNICA

SOLISTA VOCAL INDIVIDUAL ÚNICA

TEATRO

Deportes:

Para las disciplinas deportivas se deberá concurrir a la oficina de Deportes y Recreación del Municipio

de Roque Pérez, ubicada en la calle Aussedat 162, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y para consultas a los tel.: 2227543654 y 2227506337 de 8 a 12 horas.

Disciplinas de Deportes:

DEPORTES ADULTOS MAYORES

CAMINATA Y LOTERIA

COREOGRAFIA POP

FUTBOL TENIS

JUEGOS DE SALON

NATACION

NEWCOM

ORIENTACION

PADEL

PELOTA

PENTATLON

PESCA

SAPO Y TABA

TEJO

TENIS

TENIS DE MESA

DEPORTES JUVENILES

ACUATLON

AJEDREZ

ATLETISMO

BADMINTON

BASQUET

BASQUET 3X3

BEACH VOLEY

BONAERENSES EN CARRERA

CESTOBALL

CESTOBALL 3X3

FUTBOL 11

FUTBOL 5

FUTBOL 7

FUTBOL PLAYA

FUTBOL TENIS

FUTSAL

GIMNASIA ARTISTICA

HANDBALL

HANDBALL PLAYA

HOCKEY

NATACION

PADEL

PATIN

PELOTA

RUGBY

SOFTBOL

TENIS

TENIS DE MESA

VOLEY

DEPORTES PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATLETISMO PCD

BASQUET 3vs3

BOCCIA

BONAERENSES EN CARRERA

FUTBOL – PCD Intelectual

FUTBOL – PCD motores PC

GOALBALL

NATACION PCD

PARABADMINTON

TENIS DE MESA ADAPTADO

DEPORTES JUVENILES TRASPLANTADOS

FEDERACIONES JUDO-LUCHA-TAEKWONDO-CANOTAJE – SKATE

FEDERACIONES TIRO

ROBOTICA TRIATLON DE ROBOTICA.-