Escándalo en la Policía de la Ciudad por los videos eróticos de una oficial de 20 años

Un nuevo escándalo sacude a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: una joven oficial de apenas 20 años fue pasada a disponibilidad y enfrenta un sumario administrativo tras viralizarse videos provocativos en los que aparece utilizando su uniforme reglamentario para grabar contenido explícito.

El caso, que explotó en las redes sociales esta semana, involucra plataformas como TikTok, Instagram y OnlyFans, donde la agente promocionaba su «lado secreto» como policía. Autoridades de la fuerza ya la suspendieron preventivamente, y ahora evalúan una posible exoneración definitiva por «conducta indecorosa» que daña el prestigio institucional.



Todo comenzó cuando Nicole Gabriela V., con tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza, solicitó licencia médica por un «estatus convulsivo». Derivada a la Junta Médica para evaluar su aptitud psicofísica, los profesionales descubrieron sus perfiles en redes sociales durante una revisión rutinaria. Lo que encontraron fue un arsenal de contenido hot: videos en TikTok (@itsnicolehot) donde posa con esposas policiales, baila de forma sugerente y simula escenas subidas de tono junto a amigas, todo mientras luce el uniforme azul de la Policía porteña.

En Instagram (@itsoficialnicole), acumula 60.000 seguidores con posteos similares, y su biografía advierte: «Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado». Pero el detonante mayor fue su cuenta en OnlyFans, la plataforma de suscripción para adultos, donde se describe sin filtros: «Oficial de la Policía argentina, morocha y con solo 20 años, pero con un costado secreto.

El uniforme me da autoridad, pero mi lado más atrevido es el que vas a disfrutar en este espacio privado». En ese sitio, Nicole subía material más explícito, incluyendo actuaciones con terceras personas y el uso de elementos policiales como accesorios eróticos.

Los videos, que suman cientos de miles de visualizaciones, se viralizaron rápidamente, generando un aluvión de comentarios en X (antes Twitter) y TikTok, desde memes hasta reclamos de indignación: «Esto es una falta de respeto a la institución», escribió un usuario, mientras otro ironizaba: «La nueva patrulla de la Ciudad».

La cúpula de la Policía de la Ciudad actuó con celeridad. Un informe interno, califica la conducta de Nicole como «irregular e indecorosa», argumentando que «afecta notablemente el prestigio de la institución» y viola la Ley 5688 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíbe el uso indebido de prendas, equipo y símbolos oficiales en contextos no autorizados. »

No se trata de libertad de expresión, sino de preservar el orden público y los principios rectores de la seguridad», reza el documento, que también menciona el «concepto regular» en el legajo de la oficial.

Nicole fue apartada de sus funciones de inmediato y transferida a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que abrió un sumario administrativo. Mientras tanto, permanece suspendida sin goce de sueldo, a la espera de una resolución que podría derivar en su exoneración total.

No es la primera vez que un caso similar genera revuelo: en 2023, un cabo fue investigado por filmar a compañeras en el baño, lo que derivó en su detención. Este incidente, sin embargo, pone el foco en el uso de redes sociales por parte del personal policial, un terreno gris donde la personalización choca con la imagen corporativa.

Gentileza de Revista La Tecla.-