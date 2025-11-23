Los estatales reclaman un aumento del 118% para recuperar lo perdido

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó un aumento “de emergencia” para los trabajadores estatales del 118%, para frenar el “deterioro acelerado” de su poder adquisitivo en la era Milei.

Los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) nucleados en la ATE calcularon que una familia tipo, con dos hijos en edad escolar, necesita $ 2.027.283 para cubrir sus necesidades básicas, y que la canasta alimentaria mínima para esa familia es de 691.887 pesos.

En contraste, el salario real actual de un “trabajador testigo” del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) es de $ 636.289, cuando, si se hubiera actualizado por inflación el que tenía en 2015, hoy debería ser de $ 1.417.335, explicó ATE INDEC en un informe titulado ¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?.

Por eso, le exigen al gobierno de Javier Milei un incremento salarial del 118% en una sola cuota para compensar lo perdido, más un bono mensual de 250.000 pesos, la reapertura de la negociación paritaria y el pase a planta permanente de los empleados en condición precaria.

