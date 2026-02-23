Entró a robar marihuana en una casa donde había más de 100 plantas y lo detuvo la Policía de la Ciudad

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que entró a robar una vivienda en el barrio porteño de Parque Chacabuco y en el procedimiento encontró un vivero con más de 100 plantas de marihuana dentro de la propiedad, por lo que ahora buscan al dueño de la casa.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió días atrás, cerca de las 2:30, cuando personal policial fue desplazado ante un aviso que alertaba por personas extrañas en el techo de una casa de la calle Pumacahua al 1000, cuyo propietario no se encontraba en el lugar.

Al arribar, los oficiales tomaron contacto con un vecino denunciante, quien habilitó el acceso al inmueble.

Ya en el interior, al llegar al fondo y subir por las escaleras hacia la terraza, los efectivos se encontraron con 87 plantas de marihuana y, en un cuarto lindero, un espacio similar a un invernadero con luces de calor, se hallaron otras 22 plantas, totalizando así 109.

En la terraza, el personal detuvo al imputado, quien tenía una tijera en sus manos y manifestó que había ingresado por el techo con el objetivo de sustraer varias plantas al propietario de la vivienda.

Tras la consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 62, a cargo de Darío Bonanno, se dispuso la detención del acusado.

Además, se ordenó el secuestro de las plantas y la realización de tareas investigativas con el objetivo de identificar a los dueños del inmueble.

Noticias Argentinas.-

