Entrenamiento abierto con Los Leones en Carlos Beguerie (Roque Pérez)

La Dirección de Discapacidad del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Marcia Peix Chaín, invita a toda la comunidad de Carlos Beguerie a participar del Entrenamiento Abierto con Los Leones, el equipo de fútbol inclusivo.

La actividad se realizará el viernes 5 de septiembre de 2025, de 14:00 a 17:00 horas, en el Club Social y Deportivo Carlos Beguerie.

Se trata de una jornada pensada para compartir y disfrutar en comunidad, fomentando la inclusión y la participación a través del deporte. Todos los vecinos y vecinas de Carlos Beguerie están invitados a acercarse y ser parte de esta propuesta de integración y convivencia.-

