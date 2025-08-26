Entrenamiento abierto con Los Leones en Carlos Beguerie (Roque Pérez)

La Dirección de Discapacidad del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Marcia Peix Chaín, invita a toda la comunidad de Carlos Beguerie a participar del Entrenamiento Abierto con Los Leones, el equipo de fútbol inclusivo.
La actividad se realizará el viernes 5 de septiembre de 2025, de 14:00 a 17:00 horas, en el Club Social y Deportivo Carlos Beguerie.
Se trata de una jornada pensada para compartir y disfrutar en comunidad, fomentando la inclusión y la participación a través del deporte. Todos los vecinos y vecinas de Carlos Beguerie están invitados a acercarse y ser parte de esta propuesta de integración y convivencia.-
Más historias
Crisis en Alpine: se fue el director de aerodinámica en la previa al regreso de Colapinto
Estalló Luis Majul contra Martín Menem porque lo plantó en una entrevista, en pleno escándalo de coimas
En sólo un año, los contratos del Estado con la droguería Suizo Argentina se dispararon 2.678%