Estalló Luis Majul contra Martín Menem porque lo plantó en una entrevista, en pleno escándalo de coimas

Lo cierto es que el conductor de LN+ no pudo ocultar su fastidio por el faltazo a último momento del referente del Gobierno libertario, y no tuvo problemas en exponerlo. «Por respeto a la audiencia, anunciamos una entrevista con Martín Menem y no la pudimos hacer. No es responsabilidad nuestra», sostuvo.

«Evidentemente, por una sugerencia estratégica del Gobierno, no quiso venir al programa porque el Presidente se extendió en su discurso. Vino hasta acá, pero no entraba al vivo. El tiempo es finito. Yo respeto las estrategias de todos los Gobiernos, pero les digo que no está bien lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados. Nunca tienen que estar las estrategias por encima de lo que se acuerda», sentenció luego Majul.

Majul había defendido a Milei el domingo durante su programa, en donde argumentó que el Presidente no daba entrevistas sobre el tema porque estaba medicado. «Tiene una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando», relató.

