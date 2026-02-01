¿En qué momento las multas dejan de ser válidas en cada provincia?

En Argentina, el sistema de multas de tránsito no solo busca sancionar conductas peligrosas, sino también ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial. En este contexto, las infracciones forman parte de ese esquema y están reguladas por un marco legal que define cuándo prescribe cada sanción.
Si bien la Ley Nacional de Tránsito establece los lineamientos generales, cada provincia y municipio aplica sus propios criterios, lo que genera diferencias en los plazos y procedimientos. En ese marco aparece el concepto de prescripción: un límite temporal que, una vez superado, impide al Estado reclamar el pago de una infracción o iniciar acciones legales contra el conductor.
Tipos de infracciones de tránsito
Faltas graves
- No presentar la documentación requerida.
- Circular sin patente o seguro vigente.
- Negarse a proporcionar información cuando se le solicita.
- Pasar un semáforo en rojo.
Faltas leves
- Estacionar en doble fila.
- Usar la bocina sin necesidad.
- Exceder hasta un 10% el límite de velocidad permitido.
Plazos de prescripción de multas de tránsito, provincia por provincia
Cada provincia establece sus propios plazos, por lo que el período de prescripción puede cambiar según el lugar donde se haya cometido la falta:
- Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)
- Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)
- Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Chubut: 6 meses (sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)
- Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)
- Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego: 2 años
- Neuquén y Córdoba: 3 años (todas las faltas)
- Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: 5 años
- Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: siguen el criterio nacional.
