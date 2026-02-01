¿En qué momento las multas dejan de ser válidas en cada provincia?

Si bien la Ley Nacional de Tránsito establece los lineamientos generales, cada provincia y municipio aplica sus propios criterios, lo que genera diferencias en los plazos y procedimientos. En ese marco aparece el concepto de prescripción: un límite temporal que, una vez superado, impide al Estado reclamar el pago de una infracción o iniciar acciones legales contra el conductor.

Tipos de infracciones de tránsito Exceder hasta un 10% el límite de velocidad establecido es una falta leve. Faltas graves No presentar la documentación requerida.

Circular sin patente o seguro vigente.

Negarse a proporcionar información cuando se le solicita.

Pasar un semáforo en rojo. Faltas leves Estacionar en doble fila.

Usar la bocina sin necesidad.

Exceder hasta un 10% el límite de velocidad permitido. Plazos de prescripción de multas de tránsito, provincia por provincia Cada provincia establece sus propios plazos, por lo que el período de prescripción puede cambiar según el lugar donde se haya cometido la falta: