En el paraje Forastieri, dieron inicio las noches de Carnavales en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura, a cargo de Fernando Olasagaste, dio inicio a las tradicionales noches de Carnaval con una primera jornada que se desarrolló el sábado 31 de enero en el paraje Forastieri.

La celebración contó con una importante participación del público, que disfrutó de una noche de música, baile y encuentro comunitario, en el marco de una propuesta organizada en conjunto con instituciones locales. Durante la velada se presentaron Gustavo Será, Cristian El Inicio y Jorge y sus Cumbieros, que animaron el festejo con sus shows musicales.

Los Carnavales 2026 continuarán los días 7 y 8 de febrero en la localidad de Carlos Beguerie, y culminarán los días 14, 15, 16 y 17 de febrero en la plaza Mitre de Roque Pérez, ofreciendo nuevas jornadas para compartir en familia y con amigos.

De esta manera, el Municipio de Roque Pérez invita a seguir participando y disfrutando de una de las celebraciones populares más esperadas del calendario cultural local.-

