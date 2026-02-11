En enero los costos del transporte aumentaron 2,08%

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Los costos del transporte aumentaron 2,08% en enero El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), registró en enero un incremento mensual del 2,08%, mostrando una leve desaceleración respecto de los registros del último trimestre de 2025: octubre (+3,27%), noviembre (+2,65%) y diciembre (+2,27%).

En 2025, el Índice FADEEAC registró un aumento acumulado del 37%, con el rubro Combustible como principal impulsor (+45%), ubicándose 5,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista.

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia clave para la fijación y el ajuste de las tarifas del sector.

Rubro por rubro

Durante el primer mes del año, la mayoría de los rubros registró incrementos.

Exceptuando Patentes y Tasas —que registró un incremento anual del 28,59%—, Personal (Conducción), lideró el mes con una suba de 4,19%, debido a la entrada en vigencia de la quinta cuota del acuerdo paritario CCT 40/89, que contempla actualizaciones mensuales desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026, junto con el impacto de la asignación no remunerativa.

Lubricantes, por su parte, tuvo un incremento de 3%; Reparaciones 2,31% —en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial— y Gastos Generales, 2,07%.

Entre los rubros vinculados a los equipos, se registraron aumentos en Neumáticos (1,71%), Seguros (1,05%) y Peajes (0,54%).

En cuanto al Combustible, luego de cerrar 2025 con un aumento acumulado del 45% y una fuerte aceleración en la segunda parte del año, el gasoil exhibió en enero la variación más baja de los últimos ocho meses, con un alza de 0,85%. En este contexto, volvió postergarse la aplicación plena de la actualización de los impuestos específicos (Decreto 929/25), prórroga que se extenderá también durante febrero.

Finalmente, el Costo Financiero mostró una ligera caída de -1.1 y Material Rodante no presentó variaciones respecto a diciembre.

