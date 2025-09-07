Elecciones PBA: En Roque Pérez no votó aún ni el 50% del padrón

De acuerdo a información extraoficial, en Roque Pérez aún no votó ni el 50% del padrón.
En una mesa, de 350 personas, votaron 156 ciudadanos, mientras que en otra mesa, de 350, votaron 162 personas.
De todos modos hay gente que suele esperar a última hora para emitir el sufragio.-
Foto de archivo de www.rpereznet.com.ar
