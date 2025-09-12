El vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos llegó hoy a Ezeiza

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país en un avión contratado por el gobierno norteamericano, ingresaron por la terminal privada del Aeropuerto de Ezeiza y luego se reencontraron con sus familias.

El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, llegó a las 3:17 de este jueves tras haber salido el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas con destino a Luisiana y, previo a llegar a Argentina realizó una parada en la ciudad colombiana de Bogotá.

Después de casi tres horas y media, el vuelo se dirigió al aeropuerto Confins, en Belo Horizonte, donde dejó a un grupo de deportados brasileños, antes de partir hacia Argentina y aterrizar en esta madrugada en Ezeiza.

En tanto, según indicó Infobae, los diez argentinos que regresarán en este operativo son: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.

En declaraciones a TN, uno de los pasajeros contó que el trato durante los días previos a comenzar con el trámite de deportación fue muy bueno. “Todo en orden, como debe ser”, indicó. El joven de 25 años, a quien atraparon en San Antonio, Texas, dijo que no podrá regresar al país norteamericano por un lapso de cinco años. Respecto a la situación que los llevó a emigrar, aseguró: “Solamente vamos por el sueño americano”. Además, confirmó que la Cancillería trabajó para que los traslados pudieran hacerse de manera ordenada.

A pesar de que cinco de ellos no cuentan con antecedentes penales, fuentes diplomáticas explicaron a Infobae que se trata de una decisión unilateral de los Estados Unidos. La determinación de deportar está al margen de los antecedentes.

Noticias Argentinas.-

