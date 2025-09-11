Roque Pérez: Charla Técnica sobre Prevención y Diagnóstico de la Triquinosis en la provincia de Buenos Aires

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Ricardo Rinaldi, invita a participar de una charla técnica sobre la prevención y diagnóstico de la triquinosis, una enfermedad zoonótica de alto impacto en la salud pública y en la producción agroalimentaria.

La actividad se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre a las 11:00 horas en la Sociedad Rural de Roque Pérez – Espacio Municipal, en el marco de la 37ª Expo Rural.

La jornada contará con la participación de especialistas destacados, quienes brindarán herramientas actualizadas para productores, profesionales del sector y la comunidad en general, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, control y diagnóstico de la enfermedad.

La charla es libre y gratuita, y está dirigida a productores, veterinarios, técnicos agropecuarios, docentes, estudiantes y público interesado.-

