EL RIACHUELO HOY: SIN CHATARRA NI OLOR NAUSEABUNDO

Pero no es la única metáfora de la relación entre la provincia y la Ciudad. A la altura de Piñeyro, en el meandro de Brian, un recoveco del río cobija la cancha del club Victoriano Arenas, uno de los más emblemáticos de Valentín Alsina, aunque según la cartografía, integra al territorio porteño. Hubo un proyecto para trazar los límites siguiendo el recorrido natural del río, pero no se concretó y el club de Primera C sigue jugando en CABA, al menos en los papeles, aunque sólo se pueda llegar a él por la localidad bonaerense.

Larrache aclara al respecto: «El mayor contaminante son los líquidos cloacales: en la cuenca viven 5 millones de personas y la mitad no tiene cloacas. Esto se revertirá cuando esté terminado el Sistema Riachuelo, que construye AySA, que permitirá incorporar a más de 1 millón y medio de habitantes del sur del Gran Buenos Aires al servicio de cloaca y mejorar la prestación del servicio a más de 4 millones de personas de la cuenca».

Hasta que estas obras estén terminadas el agua no dejará de recibir desechos, el primer paso para empezar a pensar en cómo sanearla, algo que el Reino Unido logró con el Támesis en 30 años y París se ha propuesto con el Sena para los Juegos Olímpicos de 2024.