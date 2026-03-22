El presidente argentino criticó nuevamente a su par de España

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El presidente Javier Milei le manifestó su apoyo al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, durante su discurso en un foro de ultraderecha, al sostener que «cuenta con nuestro respeto y admiración», en tanto que calificó al mandatario español, Pedro Sánchez, de «pichón de tirano».

En primer lugar, Milei mencionó la situación actual de Cuba al considerar que «Tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika».

Según vaticinó el jefe de Estado, gracias al «liderazgo» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «a mitad de año veamos probablemente» a la isla «libre».

Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien no nombró pero calificó de «pichón de tirano».

El libertario consignó que «cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente», motivo por el que, «en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España».

Milei indicó que «la Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa» y criticó al Viejo Continente al sostener que «ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo», por lo que «eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región».

Para Milei, Europa «está en peligro, se está suicidando» y apuntó contra la «inmigración masiva sin control», que «es un acto de irresponsabilidad», subrayó.

«La búsqueda de la conveniencia política llevó a nuestros políticos a endeudarse constantemente para financiarse a sí mismos y a sus amigos», agregó, y señaló: «Detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta: crear dependientes es crear votantes».

Por último, manifestó su respaldo al primer ministro húngaro, Víktor Orban: «Querido, contás con nuestro respeto y admiración».

El mandatario, que está acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, fue recibido a las 12 (7 hora argentina) por su par Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

A continuación, mantuvo una reunión con Orban en el Monasterio Carmelita de Buda, la sede del primer ministro húngaro.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 09:00, cerrando así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.

Noticias Argentinas.-

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