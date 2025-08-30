30 de agosto de 2025

El juez Casanello ordenó nuevos allanamientos a la sede de Andis y la Droguería Suizo Argentina

Redacción 5 horas atrás

El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía de ayer a las sedes allanadas y en el caso de ANDIS ocurre en pleno horario de atención al público.

Noticias Argentinas.-

 

