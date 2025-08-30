El juez Casanello ordenó nuevos allanamientos a la sede de Andis y la Droguería Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.
Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía de ayer a las sedes allanadas y en el caso de ANDIS ocurre en pleno horario de atención al público.
Noticias Argentinas.-
Más historias
Renunció el presidente del INTI, Daniel Afione, en medio de denuncias por vaciamiento y conflictos de interés
FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 30 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI
Adorni, sobre los audios de Karina Milei: «Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes»