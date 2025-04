El jefe de Alpine habló sobre la presión que cayó sobre Doohan tras el fichaje de Colapinto: “Realmente me sentí mal por él”

Alpine no tuvo el comienzo deseado en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y marcha anteúltimo en el Campeonato de Constructores después de cinco Grandes Premios. La escudería francesa sumó solamente seis puntos gracias a Pierre Gasly, mientras que Jack Doohan, dueño de la otra butaca titular, no obtuvo grandes resultados y la presión sobre su espalda se acrecienta carrera a carrera. El australiano está en el foco del equipo por no rendir como se esperaba y la llegada de Franco Colapinto como piloto de reserva hace crecer los rumores de un posible enroque. A pesar de los intentos por cortar las especulaciones de raíz, la misma cúpula del team galo reconoció en reiteradas ocasiones que se generó un clima que no deseaban entre el estatus de sus corredores, tal cual lo volvió a detallar Oliver Oakes, jefe del equipo.

El director británico, en diálogo con el podcast F1 Insider, relató cuáles fueron las consecuencias de la llegada del argentino a la escudería con sede en Enstone y analizó la posición en la que quedó Doohan por el arribo de un piloto que había conseguido buenos resultados en su paso por Williams. “Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero eso no significa que tengamos que criticarnos unos a otros. Lo hemos visto recientemente con Jack durante el invierno. Realmente me sentí mal por él”, argumentó Oakes.

Al mismo tiempo, agregó: “Todo el mundo lo estaba buscando antes de que incluso tuviera la oportunidad de hacer su debut en la F1 y era un poco molesto. Sí, como equipo firmamos a otro piloto de reserva (por Colapinto), pero la intención era entonces dejar que todo el mundo se pusiera en contra de Jack”.

En esta misma línea, Oakes hizo hincapié en la presión a la que está sometido el oceánico y las críticas que recibió antes de que pudiera demostrar sus cualidades en pista. “Realmente me molestó porque es un piloto joven y necesita tener su oportunidad. Supongo que es parte del mundo de hoy, ya que de alguna manera abrimos todo para obtener más contenido, y para dar acceso a lo que estamos haciendo. Pero entonces el lado negativo de eso es que creo que tienes mucho más ruido también”, comentó el jefe de Alpine.

Por otro lado, en medio de un análisis puntilloso sobre su trabajo, hizo hincapié en las drásticas decisiones que tiene que tomar en algunas situaciones. “Nunca es divertido ser el malo. Pero también creo que no se olvida rápidamente, sino que se olvida. Sabes que estás aquí para hacer lo correcto, para tomar las decisiones difíciles. A menudo he dicho esto, que es un poco difícil. No puedes complacer a todo el mundo“.

A su vez, sumó: “Igualmente, tienen que confiar en que estás tomando las decisiones correctas para el mejor interés del equipo. Y creo que si siempre haces eso, la gente lo entiende. Creo que también entienden que no siempre puedes complacer a todo el mundo con cada decisión que tomas. A veces tienes que tomar algunas decisiones difíciles en el interés del equipo”.

Oakes se molestó de las críticas que recibió Doohan desde la contratación de Colapinto. Oakes se molestó de las críticas que recibió Doohan desde la contratación de Colapinto.

Estas últimas palabras están en la misma línea de las declaraciones de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y hombre clave en el arribo de Colapinto. Hace algunos meses, el empresario italiano brindó una entrevista con el medio francés Auto-Hebdo y respondió de forma contundente cuando le preguntaron si haría un cambio en la dupla de pilotos en medio de la temporada, haciendo énfasis en la continuidad de Doohan en 2025. “Mi trabajo es volver a poner a Alpine en lo más alto, y nunca hay lugar para los sentimientos en la F1″, aseguró de forma vehemente.

La próxima presentación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami podría ser un punto de inflexión en Alpine. Doohan tendría una prueba de fuego en el trazado estadounidense, ya que las especulaciones señalan que la escudería francesa espera que dé un paso adelante y concrete un buen resultado. Vale recordar que el oceánico todavía no ha sumado puntos en sus primeras seis carreras en la Máxima y nunca pudo pasar del decimotercer puesto.

Por su parte, Colapinto no diría presente en el circuito y trabajará con la escudería gala desde el simulador de la fábrica en Enstone. La fecha de su regreso al paddock podría darse en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola, el próximo 18 de mayo.

Gentileza de Infobae.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...