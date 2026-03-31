El INDEC dará a conocer el índice de pobreza

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mismo es de suma importancia para el Gobierno porque se trata de un dato aguardado con expectativa, ya que puede brindarle un respiro en medio de las discusiones sobre la actualidad de la economía de los argentinos.

En 2024, el índice de pobreza fue del 52,9% durante el primer semestre, lo cual fue un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%), según informó el INDEC.

Asimismo, la indigencia se duplicó en un año, pasando del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros seis meses de 2024.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2024 la pobreza bajó considerablemente, alcanzando al 38,1% de la población, 3,6 puntos porcentuales menos que en igual período de 2023. En el mismo sentido, la indigencia cayó 3,6 puntos por debajo del final de la gestión del Frente de Todos, ubicándose en el 8,2%.

La tendencia se sostuvo en el primer semestre de 2025, al registrar la pobreza una caída al 31,6%, el valor más bajo desde el segundo semestre de 2018 (31,5%). En tanto, la indigencia fue del 6,9%. Con este panorama, mañana se conocerán los números del segundo semestre del 2025.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...