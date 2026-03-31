EE.UU. atacó un depósito de municiones de Irán con bombas antibúnker

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Estados Unidos atacó un gran depósito de municiones en la ciudad iraní de Isfahán utilizando bombas antibúnker de 2.000 libras, según informó el lunes por la noche el diario The Wall Street Journal, que citó a un funcionario.

En el ataque se utilizaron un número considerable de bombas antibúnker, también llamadas municiones penetrantes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el lunes por la noche un video en su cuenta de Truth Social en el que se puede ver una sucesión de explosiones que iluminan el cielo nocturno, lo cual se trataría de dicho ataque.

Estados Unidos afirmó que sus fuerzas atacaron más de 10.000 instalaciones militares iraníes durante el último mes, mientras que el Ejército israelí declaró que atacó más de 3.000 objetivos relacionados con Irán.

Noticias Argentinas.-

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