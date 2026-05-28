El Gobierno Nacional actualizó el sistema de la Licencia Nacional de Conducir

El Gobierno Nacional, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, anunció que los conductores mayores de 65 años deberán realizar la renovación de la licencia de conducir con más frecuencia, aunque no perderán la inhabilitación para manejar. Hasta el momento, este grupo de personas deben renovar la licencia cada 3 años, con la obligación de aprobar un examen psicofísico en cada trámite.
El Gobierno nacional, a través del Decreto 196/2025, actualizó el sistema de la Licencia Nacional de Conducir, que ahora es digital y tiene validez en todo el país. En el caso de las licencias particulares (clases A, B y G), las personas mayores de 65 años deben realizar la renovación cada 3 años, incluyendo la evaluación psicofísica obligatoria.
En cambio, a partir de los 70 años, el período de validez se reduce a un año. Por eso, quienes nacieron entre 1957 y 1961 se encuentran en la franja de renovaciones trienales: deben cumplir controles más seguidos que los conductores más jóvenes, aunque todavía no ingresan en el esquema anual, salvo que alcancen los 70 años.
En 2026, quienes nacieron en 1957 ya tienen o cumplen 69 años, mientras que los nacidos en 1961 llegan a los 65 a lo largo del año, dependiendo de su fecha de nacimiento.
Esto los ubica dentro del grupo que ya no accede a la vigencia estándar de 5 años que rige para los conductores más jóvenes. En su caso, los plazos de renovación son más cortos y se ajustan a la edad.
Además, cada jurisdicción puede sumar requisitos adicionales según el tipo de licencia, los antecedentes del conductor y el resultado del examen psicofísico obligatorio.
¿Qué se revisa para renovar la licencia de conducir?
Para poder renovar la licencia, es obligatorio pasar una evaluación médica que confirme que la persona está en condiciones de conducir. Ese control suele revisar aspectos como la vista, la audición, los reflejos y el estado general de salud.
En algunos casos, si el conductor tiene infracciones graves registradas, también puede pedirse que rinda nuevamente exámenes teóricos y prácticos.
En definitiva, la normativa no fija un límite de edad para manejar, sino que se centra en comprobar caso por caso si la persona sigue siendo apta para conducir de forma segura.
¿Qué conviene hacer antes de renovar?
- Verificar la fecha de vencimiento del carnet vigente.
- Confirmar los requisitos específicos de la jurisdicción donde se hará el trámite.
- Regularizar posibles infracciones o deudas antes de iniciar la renovación.
- Tener listo el apto psicofísico si el trámite lo exige de manera anticipada o digital.
- Iniciar el proceso con tiempo para no llegar a manejar con la licencia vencida.
Gentileza de MinutoUno.-
Foto ilustrativa de www.rpereznet.com.ar
IG: @modozetarp
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