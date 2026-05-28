Extienden la bonificación del 25% extra en las tarifas de gas a hogares que mantienen los subsidios

El esquema de subsidios implementado desde este año eliminó la segmentación y dejó a millones de hogares sin ayuda estatal. Los subsidios a las tarifas de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos alcanzan sólo a hogares que cumplan determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad.

La bonificación extra del 25% dispuesta ahora también alcanza a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro.

Subsidios en gas y luz (energía eléctrica)

Para acceder a los subsidios energéticos, se debe acreditar que los ingresos del hogar no superan tres Canastas Básicas Totales (4,3 millones de pesos, según los últimos datos del Indec). También pueden sumarse quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La norma prevé que los hogares registrados bajo este criterio junto a los clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades sin fines de lucro, accedan a una reducción conjunta del 75% en sus consumos base de gas natural y propano por redes.

En 2025 los subsidios al agua, la energía y el transporte se redujeron un 39% interanual, mientras las tarifas residenciales acumularon un alza del 594%.-