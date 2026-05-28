Tragedia en Aeroparque: murió un empleado y otro resultó herido

Los investigadores policiales y judiciales siguen en la tarea de determinar cómo fue la mecánica del accidente registrado este miércoles por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, en el que murió un empleado de seguridad y otra persona resultó herida.
La trágica secuencia comenzó con la caída de un tablero electrónico que estaba instalado en un cuarto técnico cerca del área de preembarque nacional, en el primer piso del aeropuerto porteño, con tanta mala suerte que aterrizó sobre un cilindro de dióxido de carbono.
Ese cilindro no es otra cosa que un tubo para extinción de incendios de gran tamaño y cuando el tablero le cayó encima rompió su válvula de seguridad, lo que liberó su contenido, según informaron fuentes oficiales.
Aunque es un espacio público, la sala está lejos de la zona donde suelen estar los pasajeros y por eso los principales afectados fueron los dos hombres que trabajaban en seguridad de la terminal aérea, uno de los cuales habría fallecido por inhalación del gas.
Debido a las dimensiones reducidas del cuarto técnico, ambos hombres quedaron atrapados en el interior del habitáculo en medio de la descompresión. Cuando el personal de emergencias médicas de Aeroparque logró ingresar a la sala tras controlar la fuga, constataron el deceso de F. G. y procedieron a evacuar al sobreviviente.
Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) informó durante la tarde que la víctima fatal era un empleado de la empresa Maxiseguridad de apellido Garnica.
El hombre que resultó herido era su compañero de trabajo.
Los pasajeros del Aeroparque Jorge Newbery sólo se enteraron del accidente por el estruendo que produjo el impacto del tablero contra el cilindro -que explotó-, porque la terminal aérea siguió en funcionamiento.
Mientras tanto, la fiscalía comenzó actuar para determinar si se trató de un «accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales», informaron fuentes citadas por TN.
La compañía Maxiseguridad fue contratada por Aeropuertos Argentina para la adquisición y recarga de matafuegos.
Gentileza de MinutoUno. M1.-
Foto: Mariano Fuchila.-.
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