Discapacidad atenderá en Carlos Beguerie

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Discapacidad a cargo de Joaquina Rodríguez, informa que el próximo martes 2 de junio se brindará atención en la localidad de Carlos Beguerie.
La jornada se llevará a cabo de 08:30 a 11:30 horas en la Delegación Municipal de Carlos Beguerie, con el objetivo de acompañar y asesorar a vecinos y vecinas en la gestión de trámites, consultas y diferentes gestiones vinculadas al área de discapacidad.
Desde el municipio se continúa trabajando para acercar servicios y garantizar una atención más accesible para toda la comunidad.-
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