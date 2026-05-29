Discapacidad atenderá en Carlos Beguerie

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Discapacidad a cargo de Joaquina Rodríguez, informa que el próximo martes 2 de junio se brindará atención en la localidad de Carlos Beguerie.

La jornada se llevará a cabo de 08:30 a 11:30 horas en la Delegación Municipal de Carlos Beguerie, con el objetivo de acompañar y asesorar a vecinos y vecinas en la gestión de trámites, consultas y diferentes gestiones vinculadas al área de discapacidad.

Desde el municipio se continúa trabajando para acercar servicios y garantizar una atención más accesible para toda la comunidad.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...