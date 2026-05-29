Los planes de Gobierno para motorizar la gestión a meses del inicio de la campaña electoral

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Tras meses de parálisis, el Gobierno nacional definió un plan para intentar motorizar la gestión en la previa al inicio del Mundial 2026 que oficia de parteaguas para en lanzamiento de la campaña electoral.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea tiene dos aristas: una implica aceitar la agenda legislativa, lo que supone el envío de proyectos al Congreso, y la segunda, acelerar los tiempos de gestión en cada cartera.

Lo cierto es que desde la irrupción de la polémica por la presencia de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial que viajó a Estados Unidos, los días de la administración libertaria se complejizaron. A la situación se le suma el impacto de la interna y la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Los factores alteraron la dinámica diaria y complejizaron los planes. Es por eso, que la mesa política, en particular los alfiles legislativos, se vuelcan a la búsqueda de votos necesarios para concretar los deseos del mandatario y sancionar las leyes diseñadas.

En la tarea trabajan el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; pero también el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, a cargo de la articulación entre la Casa Rosada y las dos cámaras; y el tandem federal compuesto por el ministro del Interior, Diego Santilli; y el armador nacional, Eduardo «Lule» Menem.

Entre los nuevos proyectos que maduran en Balcarce 50 a ser girados figuran la Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca avanzar en la creación de empresas gestionadas por Inteligencia Artificial, y la idea de enviar una nueva normativa para introducir cambios en Inocencia Fiscal.

Por otra parte, lo que refiere estrictamente a la gestión descansa en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien mantiene planes de retomar reuniones de trabajo quincenales con los titulares de las nueve carteras para acelerar los tiempos.

Si bien hay conformidad con la tarea de los ministros, en la cúpula libertaria sostienen que podrían acortarse los tiempos para la resolución de los problemas que arrastra cada cartera.

«Los encuentros van a ser para realizar un seguimiento de gestión en profundidad. Manuel (Adorni) cree que se puede mejorar la velocidad de resolución de los problemas», precisaron desde la Jefatura de Gabinete.

Para eso, el ministro coordinador habilitará una instancia cada quince días en la que, junto a su propio equipo, liderado por la vicejefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, buscarán discutir en detalle los desafíos y fijar objetivos a largo plazo.

De esta forma, semana de por medio espera reunirs con Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y sus equipos.

Sofía Rojas. Noticias Argentinas.-

ilei

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