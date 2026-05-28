Donald Trump amenazó con “volar por los aires” a Omán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Omán intenta tomar el control del estrecho de Ormuz conjuntamente con Irán se verá obligado a «volar por los aires» a esa pequeña nación, ubicada en el suroeste de Asia.

Asimismo, el magnate pidió a las autoridades de Oman que no interfieran en las «frágiles» conversaciones que llevan adeante Estados Unidos e Irán.

Consultado puntualmente si aceptaría un acuerdo a corto plazo que permitiera a Omán e Irán controlar esa estratégica vía marítima, Trump declaró en la Casa Blanca: «No, el estrecho estará abierto a todo el mundo».

«Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlará. Eso forma parte de la negociación. Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlo por los aires», puntualizó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa.

Las palabras de Trump se dieron luego de que la televisión estatal iraní informara que había obtenido un borrador no oficial de un acuerdo entre Washington y Teherán que restablecería el tráfico maritimo a través de estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra, en el plazo de un mes, con Irán y Omán gestionando conjuntamente el tráfico, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El acuerdo contemplaba también que Estados Unidos levantara el bloqueo a los puertos iraníes y retirara sus fuerzas militares de las próximidades de ese país. Desde la capital estadounidense, por su parte, las autoridades del gobierno desestimaron el informe iraní, calificándolo como «una completa invención».

Noticias Argentinas.-

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