Intendente se toma licencia para ir a ver el Mundial de fútbol 2026

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Un intendente pidió una licencia de 17 días para poder asistir al Mundial de fútbol, que se disputará desde el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá, ya que se trata de «una tradición personal».

Se trata del intendente de la localidad santafesina de Funes, Rolvider Santacroce.

Santacroce remarcó que este año todavía no se tomó vacaciones y por tal motivo solicitó la licencia, que le fue concedida por el Concejo Deliberante de Funes, ubicada a unos 14 kilómetros al noroeste de Rosario.

«Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos», comentó Santacroce, quien estará presente en los cotejos de la Selección nacional frente a Argelia, en Kansas City, y luego contra Austria y Jordania, ambos a disputarse en Texas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, y en declaraciones a radio Cadena 3, el jefe comunal señaló que “Son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansioso poder irme rápidamente”.

«Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy», remarcó Santacroce, quien viajará junto a un grupo de amigos: «Cada cuatro años nos olvidamos de todo y vamos a cada Mundial», concluyó.

Noticias Argentinas.-

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