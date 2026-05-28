Investigan la muerte de un hombre que habría sido desconectado por una paciente psiquiátrica

La muerte de un paciente que estaba internado en el Hospital Durand por sufrir una neumonía bilateral es investigada por la Justicia debido a que, presuntamente, una mujer con problemas de salud mental ingresó a su habitación y le desconectara el respirador mecánico.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho sucedió el pasado viernes 22 de mayo en el área de terapia intermedia del citado centro de salud y fue denunciado tanto por la familia del hombre como por los trabajadores del hospital que indicaron que habría fallas de seguridad y falta de personal.

El hombre, identificado como José Ignacio Sequeira, había entrado al Hospital Durand la semana pasada con un cuadro de neumonía bilateral por lo cual los médicos decidieron inducirle el coma para intubarlo y su evolución vendría siendo algo favorables durante los días previos a su fallecimiento, ya que el paciente estaba sin fiebre, estable y con algunas leves mejorías.

“Llegamos al hospital por un llamado de urgencia y el jefe de terapia nos reunió en una habitación. Ahí nos dijo que a mi papá le había agarrado un infarto y que cuando acudieron a la habitación en la que estaba internado encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado», dijo Germán, el hijo del hombre fallecido al relatar cómo la familia se enteró de lo ocurrido.

Además, indicó que, según les informó el jefe de terapia y los médicos, intentaron reanimar a su padre durante media hora, pero no pudieron revertir la situación y el hombre falleció entre las 11 y las 12 del mediodía, deceso que fue denunciado primero por los trabajadores del centro asistencial que indicaron en un comunicado que “un hombre internado murió luego de que un paciente psiquiátrico le desconectara el respirador”.

En tanto, se indicó quela mujer que, según los primeros informes es paciente psiquiátrica y se habría fugado previamente de otros centros de salud mental, se encuentra bajo custodia policial mientras la familia de la víctima baraja la posibilidad de iniciar acciones legales contra ella.

Noticias Argentinas.-

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