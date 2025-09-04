El Gobierno desmintió que esté en pausa el plan para que no se necesite visa para ir a Estados Unidos

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio de Seguridad desmintió ayer miércoles las versiones sobre la interrupción del proceso de entrada del país al programa Visa Waiver, por el cual las personas con pasaporte argentino no necesitarían visa para ingresar a los Estados Unidos y permanecer ahí por 90 días o menos, dependiendo el motivo del viaje.

Desde la cartera que conduce Patricia Bullrich rechazaron las «versiones absolutamente infundadas que circularon en los últimos días respecto a una supuesta interrupción del proceso de admisión de la República Argentina al Visa Waiver Program», y sostuvieron que «dicho proceso continúa en curso, en el marco de la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos».

«Asimismo, se aclara que las recientes visitas de funcionarios argentinos a ese país no guardan relación alguna con el Visa Waiver Program. En medio de las múltiples desinformaciones difundidas durante la campaña electoral, el Ministerio de Seguridad Nacional ratifica su compromiso con la transparencia y con brindar información veraz», se lee en el comunicado difundido en las últimas horas.

Por su parte el presidente Javier Milei compartió en su perfil de X un mensaje del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos en el que las autoridades de ese país desmentían las versiones propagadas a nivel local.

Otra vez los medios mintiendo. NOLSALP«, agregó el Presidente. «, agregó el Presidente. Si hay una Administración federal -además del Gobierno de Javier Milei- que tiene una relación viciada con los medios es la de Donald Trump en los Estados Unidos, donde el sitio Axios publicó esta semana que el DHS «desairó a la delegación argentina en un ‘vergonzoso’ retraso del acuerdo de visado». «Lo que resulta realmente ‘vergonzoso’ es que Axios lo llame periodismo. Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina«, contestaron desde la dependencia a cargo de Kristi Noem. «El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro», agregaron en un mensaje de X que luego difundió Javier Milei. Gentileza de MinutoUno.-

