Coimas en ANDIS: la Justicia prorroga por diez días más el secreto de sumario

El juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días más el secreto de sumario en la causa que investiga el pago de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tiene bajo la lupa a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, a su mano derecha Eduardo Lule Menem y a los dueños de la droguería Suizo Argentina.

La decisión se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde hace referencia a pedidos de retornos a laboratorios proveedores de la droguería.

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos se impuso secreto de sumario que acaba de prórrogarse. Esto implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

Casanello tiene pendiente de resolución dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina vinculados a la eventual nulidad de la causa y a cosa juzgada.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

