«El Gobierno debe hacerse cargo de que la plata no alcanza». Lo dijo el secretario adjunto de ATE

Tras conocerse la inflación récord del 6,7% en el mes de marzo, el Secretario Adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el Gobierno debe hacerse cargo de que la plata no alcanza”, al tiempo que remarcó que no aceptará «ninguna oferta que no se corresponda con la inflación».

En el marco pactado de una nueva discusión paritaria, el Estado Nacional convocó para el miércoles próximo un nuevo encuentro que cerrará los salarios de la Administración Pública 2021.

La reunión está programada para las 14 horas en el Ministerio de Trabajo, con dirección en Avenida Callao 114 de la Capital Federal.

“No se puede aceptar ninguna oferta que no se corresponda con la inflación récord que estamos padeciendo. Esperamos que el miércoles las autoridades estén a la altura de las circunstancias y cumplan su compromiso de que los salarios superen la evolución de precios”, expresó Aguiar.

Tras la revisión en enero pasado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, el sindicato había logrado un acuerdo del 14% adicional en dos tramos para el periodo actual, alcanzando un aumento del 54%.

Por último, el referente sindical consideró que “un Estado al servicio de la gente no se logra con bajos salarios” y concluyó: “Si queremos tener servicios públicos suficientes y de calidad, se deben jerarquizar los ingresos de todos los trabajadores”.

