Escándalo en Independiente: denuncian casos de grooming en las inferiores

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La institución de Avellaneda confirmó la intervención judicial luego de detectar varios episodios vinculados a menores de edad en el predio de Villa Domínico. También convocó a especialistas para realizar tareas preventivas y de acompañamiento.

El Club Atlético Independiente confirmó la detección de tres casos de grooming vinculados a futbolistas juveniles de sus divisiones inferiores y anunció la activación inmediata de sus protocolos institucionales de seguridad y contención.

La situación salió a la luz luego de que el padre de un jugador realizara una denuncia sobre un episodio que involucró a su hijo. Frente a ese escenario, el club brindó asistencia psicológica a la familia afectada y comenzó una revisión interna.

Detectaron otros dos casos similares

Según informó la institución, el equipo interdisciplinario de Casa CAI alertó a las distintas áreas deportivas para reforzar controles y monitorear posibles situaciones relacionadas con esta modalidad delictiva.

En ese marco, aparecieron otros dos casos con características similares, lo que derivó en una rápida intervención de las autoridades del club.

El comunicado oficial explicó que las situaciones detectadas fueron informadas inmediatamente a la dirigencia.

Independiente convocó a Grooming Argentina

Ante la gravedad del escenario, Independiente decidió convocar de urgencia a la ONG Grooming Argentina para coordinar acciones preventivas dentro de la institución.

Especialistas de la organización se presentaron en el predio de Villa Domínico con el objetivo de realizar charlas informativas y tareas de concientización dirigidas a menores de edad y al personal del club.

La intención de la entidad es reforzar herramientas de prevención y detección temprana.

La denuncia judicial ya está en Avellaneda

El viernes 15 de mayo, uno de los apoderados legales del club junto a un dirigente se presentó ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal.

Según detalló Independiente, durante esa presentación se entregó material probatorio reunido durante la investigación interna.

Además, el club confirmó que este lunes volverán a presentarse ante la fiscal interviniente para ampliar la denuncia y aportar nuevos elementos vinculados a la causa.

El comunicado oficial del club

En el tramo final del comunicado, Independiente reafirmó su postura institucional frente al caso y ratificó su compromiso con la protección de menores.

La entidad expresó su “compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes” que forman parte de sus divisiones formativas.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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