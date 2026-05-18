Parques Nacionales bajo la guadaña de Adorni: el detalle de los recortes en 46 áreas protegidas del país

La readecuación presupuestaria dispuesta por el Gobierno nacional implica una reducción de $2.557 millones en programas de conservación y funcionamiento de la Administración de Parques Nacionales, con impacto en 46 parques, reservas y monumentos naturales de todo el país.
La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó un recorte de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN).
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el ajuste afecta recursos destinados al funcionamiento, combustible, patrullajes, mantenimiento y preservación ambiental de 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.
Cuáles son las áreas protegidas afectadas
Entre las áreas más afectadas figuran el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una quita de $190.822.240; el Parque Nacional Lanín, con un recorte de $156.945.103; y el Parque Nacional Los Glaciares, que pierde $77.422.510. También se destacan las reducciones en Los Alerces ($70.291.525), Iguazú ($41.715.920) y Tierra del Fuego ($37.511.166).
En la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, fueron alcanzados los parques Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Patagonia, Monte León, Perito Moreno, Islote Lobos y las áreas marinas costeras Patagonia Austral, Makenke e Isla Pingüino, entre otras.
En el norte argentino, los recortes alcanzan a Iguazú, Calilegua, Baritú, El Rey, Los Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija, mientras que en el centro del país se incluyen reducciones para Quebrada del Condorito, Ansenuza, Traslasierra, Talampaya y Sierra de las Quijadas.
La provincia de Buenos Aires también registra ajustes en los parques Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral se ven afectadas áreas como Iberá, Mburucuyá, El Palmar, Pre-Delta e Islas de Santa Fe.
El reordenamiento presupuestario también impacta en partidas vinculadas a infraestructura ecoturística y obras de prevención y combate del fuego, lo que compromete proyectos de protección ambiental y servicios para visitantes en distintas áreas naturales del país.
Noticias Argentinas.-
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