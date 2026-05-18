ATE presentó un recurso de amparo contra el cierre del INTI

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para exigir la nulidad de la Resolución 42/26 que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el Gobierno Nacional actúa «al margen de la ley» y que continúa con su «intento de desmantelar» el INTI: «No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”, agregó.

“Las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley. Se trata de una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato ya que no solo vulnera los derechos de los trabajadores, sino fundamentalmente los derechos de toda la sociedad”, expresó Aguiar.

En el documento, ATE asevera que la medida constituye un “vaciamiento institucional” y forma parte de un proceso de desmantelamiento que ya había sido frenado por la Justicia: “Los ensayos, el servicio técnico y el desarrollo de tecnología puesta al servicio de pequeñas y medianas empresas repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Noticias Argentinas.-

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