Más de 700 camiones quedaron varados en el Paso Cristo Redentor por intensas nevadas

El Paso Cristo Redentor suele registrar cierres temporales durante el invierno por las nevadas intensas que afectan la cordillera de los Andes. Sin embargo, cada interrupción genera impacto tanto en el turismo como en el transporte comercial entre ambos países, debido al enorme movimiento diario que atraviesa el túnel internacional.

Ola polar: las provincias donde se esperan temperaturas bajísimas, heladas y hasta nevadas

Una nueva ola polar avanzará sobre gran parte de la Argentina desde el fin de semana, provocando que varias provincias sufran temperaturas extremadamente bajas, lluvias, heladas y hasta tormentas de nieve que podrían afectar el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana para sus habitantes.

Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio climático brusco comenzará a sentirse entre el sábado y el domingo con el avance de un frente frío que recorrerá el centro del país acompañado por lluvias, viento y el ingreso de aire polar, que provocará los fenómenos antedichos

En principio, el marcado descenso de temperaturas traerá aparejadas heladas intensas en vastos sectores la Región Pampeana y posibles nevadas en zonas de la región cuyana, el noroeste y hasta en las sierras de Córdoba.

En las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis también se esperan nevadas en la cordillera y hasta en la precordillera, mientras que en el NOA podrían registrarse precipitaciones níveas en sectores elevados hacia el domingo.

En Córdoba, el fenómeno podría incluir nevadas en zonas serranas durante el sábado por la noche y la madrugada del domingo, especialmente en áreas altas, con lluvias en distintos puntos de la provincia mediterránea, acompañadas de un brusco descenso de los registros térmicos.

El viento, en tanto, azotará en el extremo sur del país, afectando desde el sábado las provincias de San Cruz y Tierra del Fuego (incluidas las islas Malvinas), de acuerdo al sistema de alertas tempranas del mencionado organismo público.

Gentileza de MinutoUno. M1.-