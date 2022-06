El crudo testimonio del hijo del concejal agredido: «Tuve un arma apuntada a mi cabeza»

Un grupo de entre 4 y 6 personas armadas entraron este miércoles por la noche a la casa del Concejal de Unidad Ciudadana por General San Martín y director del CEPA, Hernán Letcher, lo golpearon, lo apuntaron con arma, lo amenazaron de muerte, y le robaron, frente a su hijo. Antes de irse, los ladrones los ataron a ambos de pies y manos.

Horas después, Agustín Letcher, el hijo del concejal de San Martín, hizo un crudo descargo a través de la red social Twitter.

«Ayer tuve un arma apuntada a mi cabeza, no solo yo, mis amigos tambien, vi como golpeaban a mi papá durante media hora», expresó Agustín.

Además, criticó a quienes no apoyaron a su familia en este duro momento. «Leo por todos lados, no solo gente que no se solidariza por el partido político, sino que cuestionan la veracidad del asunto. Esa no es gente», sentenció

En un comunicado, el partido detalló que una persona se presentó en el domicilio haciéndose pasar por el asesor de un abogado, luego de insistirle varios días por teléfono con concretar una reunión, y y que una vez dentro del domicilio, lo amenazaron con secuestrar a su hijo y volver en otra oportunidad«.

Además, le habrían dicho que «conocían perfectamente sus movimientos, qué hacía, y hasta quién trabaja como empleada en su casa» y que lo había «vendido» la policía.

«Resulta sintomático que las únicas pertenencias que sustrajeron del domicilio fueron la computadora, el teléfono personal y la billetera con todos los documentos personales, y lo único que revolvieron fue la habitación del propio Concejal», advierte el comunicado.

Letcher radicó luego la denuncia en los Tribunales de San Martín y puso en conocimiento al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al Fiscal General del Departamento Judicial de Gral. San Martín. m1.-