El conmovedor plan que ideó Cormillot para después de su muerte

“Tengo un archivo lleno de mensajes para mi hijo para cuando yo ya no esté”, fueron las conmovedoras palabras del médico nutricionista. Luego que Robert De Niro y Al Pacino se conviertan en padres a los 80 años, Alberto habló sobre su propia experiencia de cómo es ser papá en la tercera edad y el legado que quiere dejarle a su niño.

El 17 de septiembre de 2021 nació Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini. En ese momento, el doctor tenía 82 años y cumplió el sueño de agrandar su familia ensamblada, la cual está conformada con la nutricionista, y sus hijos Adrián y Renée, de una relación anterior.

El plan de Cormillot para cuándo él muera tiene que ver con poder seguir dándole consejos a su hijo después de su partida de este mundo terrenal. Ante semejante ocurrencia, el doctor dio detalles del proyecto que lleva adelante para seguir presente en la vida del pequeño Emilio tras su fallecimiento.

Su idea es seguir dándole consejos a su hijo después de muerto y teniendo en cuenta eso el médico contó qué método utiliza para dejarle las enseñanzas al pequeño, fruto de su relación con Estefanía Pasquini: «Los dos quisimos ser padres, fue un acto de amor, surgió mutuamente y ahí surgió Emilio. Fue buscado, no fue un accidente»

Además aseguró que es consciente de que lo va a acompañar a su hijo menos tiempo por su edad biológica: “Yo tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma. Por supuesto es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja hasta los 87, así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada”. Luego, agregó: “Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo, cuántos no sé”.

Y agregó visiblemente conmovido: “Yo le mando a él, a un WhatsApp que tiene, mensajes, fotos, videos, cuentos e historias. Y además tengo un archivo en la computadora lleno de mensajes que son para él, quizá algunos de esos mensajes se los daré yo y otros se los dará la madre. Ella podrá elegir cuándo dárselos según la edad que él tenga en ese momento”.

