Al igual que sucede en Juntos por el Cambio, la interna del Frente de Todos en Provincia pone en aprietos a los intendentes. Es que una de las condiciones que se impuso para competir, es que la lista lleve a sus propios candidatos en todas las categorías. Por eso, de seguir es esquema “I”, los jefes comunales oficialistas deberán optar por acompañar una de las dos boletas, cuestión que querían evitar para evitar conflictos internos y división de votos. “Yo voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque aún no saben quién es el candidato”, desafió la funcionaria en declaraciones a radio 10. “Si logramos convencer y enamorar a nuestros votantes, podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. La única persona que sabe contra quien voy a competir en Buenos Aires es Cristina Kirchner”, añadió. Respecto de la candidatura de Tolosa Paz, el gobernador se mostró despreocupado. “Lo dije en febrero y después, en una reunión con el PJ: no tengo ningún problema de que en la provincia haya una (interna en las) PASO con el o la compañera que quiera presentarse a discutir sobre el mejor proyecto de provincia. Supongo, obviamente, que siempre es en el marco de ideas comunes”. En caso de que De Pedro sea ungido como candidato nacional, Kicillof adelantó: “Vamos a hacer campaña juntos con Wado, por supuesto. Hay una coordinación de la política y las ideas”, expresó. La foto que se sacó Wado con intendentes del Conurbano no es menor, muchos de ellos además respaldan la reelección de Kicillof a la Provincia, al considerar que está bien posicionado y es “natural” que así sea. En los próximos días, las participaciones en recorridas serán más que elocuentes, más aún con la cercanía del cierre de listas.