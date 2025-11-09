Domingo a pleno deportes. F1 en Brasil para ver a Colpinto y luego Boca-River

Gran Premio de Brasil, con Franco Colapinto, en Interlagos en Fórmula 1.
La carrera comienza desde las 14 en San Pablo, donde el piloto argentino buscará tener un mejor domingo tras un sábado complicado.
La F1 la Televisan Fox Sports, Disney + y F1TV.
Boca-River en La Bombonera
Para los amantes del fútbol, el superclásico es televisado desde las 16 horas, cuando Boca en su cancha enfrente a River.
Así que quienes no han podido viajar y/o conseguir entradas, podrán disfrutar mirando por TV el deporte que prefieran.-
