Dólar soja: el gobierno confirma que termina el viernes (aportaría cerca de u$s7.000 millones)

De ahora en más Bahillo se enfocará en potenciar y asistir a las economías regionales que fueron las más afectadas por el salto del dólar.

A pesar del pedido expreso de las empresas agroexportadoras y el sector acopiador, el tipo de cambio diferencial de $200 para las exportaciones de soja culminará formalmente este viernes. El balance del Gobierno es que el mecanismo, denominado dólar soja, brindó un excelente resultado: hasta el viernes pasado el sector había liquidado u$s6.000 millones y los productores habían vendido más de 11,5 millones de toneladas, pero no hay margen para prolongarlo en el tiempo porque el foco de ahora en más estará en la posible inyección de divisas por parte de organismos internacionales. En lo que respecta a la política agropecuaria se buscará articular medidas de fomento y asistencia a los sectores más castigados por el salto del dólar como lo son las economías regionales.

De esta manera esta semana culminará oficialmente el dólar soja y se espera que en los próximos días aquellas empresas que no accedieron al mecanismo se sumen. Hasta el momento, según datos oficiales 52 fueron las empresas agropecuarias que vendieron soja y accedieron a precios diferenciales en el mercado local que rondaron entre los $68.000 y $71.000. En tanto, las agroexportadoras aprovecharon el aluvión de ventas para hacerse de la mercadería necesaria para achicar la capacidad ociosa de sus plantas de molienda que estacionalmente cae en el último trimestre del año.

Por otro lado, en lo que respecta a la política agropecuaria, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dejó claro que su intención es continuar dialogando con la Mesa de Enlace, pero lo cierto es que esa relación hoy no pasa su mejor momento. Es que a partir de la suba de tasas que dispuso el BCRA para el financiamiento de aquellos productores que conserven más del 5% de su cosecha, los representantes de las entidades del campo pusieron el grito en el cielo. Primero Nicolás Pino, presidente de la SRA, quien recientemente fue ratificado en su cargo, fue el que pateó el tablero y directamente no asistió a un encuentro organizado por Bahillo. Mientras tanto, los representantes de CRA, Federación Agraria y Coninagro, prometieron que si el BCRA no da un paso atrás con esa medida, el diálogo con el Gobierno volverá a cortarse de plano.

Más allá de cualquier polémica, el secretario Bahillo marcó la hoja de ruta respecto a cómo serán los pasos a seguir después del dólar soja en una entrevista con Télam. El funcionario remarcó: “Es nuestra responsabilidad pensar medidas permanentes para mejorar la competitividad de cada una de las economías regionales. Lo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Economías Regionales es un análisis economía por economía, tomando las 15 de mayor escala y analizar en conjunto con ellos y con funcionarios provinciales, cuáles serían las medidas que le mejorarían la competitividad, que no necesariamente tienen que pasar por una mejora en el tipo cambio, porque la mejora en el tipo cambio tuvo que ver con lo que es la soja, porque tienen 33% de retenciones y porque no impacta en los precios locales. Estamos analizando distintas medidas que tienen que ver desde evaluar las compensaciones que puedan tener los reintegros a las aportaciones, las alícuotas de exportaciones que tienen las economías regionales, incentivos para el desarrollo de nuevos mercados, atención financiera permanente para ingresar en determinado mercado de acuerdo con la cuestión cíclica que tiene o biológica, o alguna asistencia transitoria para capital de trabajo para que puedan elegir una mejor oportunidad de venta”.

Por Yanina Otero para Ámbito.-

Fuente: Ámbito.com.-