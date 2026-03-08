Diputados reclaman evacuar a argentinos varados en Medio Oriente

Unas 600 personas permanecen en la zona de conflicto debido a las cancelaciones, restricciones en rutas aéreas y complicaciones en los itinerarios internacionales.

En momentos en los que la empresa aérea Emirates Airlines confirmó la salida de tres vuelos desde Dubai con destino a Buenos Aires trayendo pasajeros varados, un grupo de 27 diputados de la oposición pidió que la Cancillería y el Ministerio de Defensa activen la evacuación para repatriar a más de 600 argentinos. Según informó la agencia Noticias Argentinas, diputadas y diputados de distintos bloques presentaron un proyecto de resolución que expresa preocupación por las y los argentinos que hoy se encuentran varados en zonas afectadas por el conflicto internacional en distintas regiones del mundo y que no pueden regresar al país. “Le solicitamos al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Ministerio de Defensa, adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar su repatriación segura, coordinando operativos especiales de evacuación si la situación lo requiere”, señala.

Y añade: “Porque ningún argentino o argentina puede quedar solo frente a una crisis internacional. La Patria también es el abrazo del Estado cuando nuestros compatriotas necesitan volver a casa”. Firman: Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Germán Martínez, Eduardo Valdés, Guillermo Michel, Nicolás Massot, Alberto Arrua, Sebastián Noblega, Esteban Paulon, Marcela Pagano, Kelly Olmos, Sergio Palazzo, Julia Strada, Pablo Yedlin, Marianela Marclay, Moria Lanesan, Jorge Mukdise, Pablo Todero, Carlos Cisneros, Jorge Neri Araujo Hernández, Ana María Ianni, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Cristian Andino y Jorge Chica.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes confirmó que se habilitaron dos vuelos de la aerolínea Emirates que permitirán el traslado de los pasajeros desde los Emiratos Árabes Unidos hacia Sudamérica. Según se informó oficialmente, los vuelos partirán desde Dubái con destino Río de Janeiro y luego Buenos Aires. El primero está previsto para el domingo 8 de marzo, mientras que el segundo saldrá el lunes 9. Se estima que unas 20 familias argentinas permanecían varadas en ese país luego de que el conflicto en Medio Oriente provocara cancelaciones, restricciones en rutas aéreas y complicaciones en los itinerarios internacionales.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

