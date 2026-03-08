Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El argentino perdió varias posiciones por esquivar a un oponente en la largada y además sufrió una penalización y tuvo que hacer un stop and go.

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró optimista tras su decimocuarto puesto con Alpine en el Gran Premio de Australia y aseguró que van a mejorar para la próxima fecha en China.

«BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos.. vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos.. VAMOS Q RECIÉN EMPIEZA! nos vemos la semana q viene en China«, expresó el pilarense en su cuenta de Instagram.

Colapinto finalizó su primera cita de la temporada en el Gran Premio de Australia, en el que una sanción de stop-and-go lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla y condicionó su estrategia durante gran parte de la carrera.

A pesar de ese contratiempo, el pilarense logró finalizar en el puesto 14 y valoró el resultado tras una competencia que definió como “larga y difícil”.

Sobre la penalización que marcó su carrera, Colapinto expresó su sorpresa y consideró excesiva la decisión de los comisarios: “Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar”, señaló.

Noticias Argentinas.-

Foto: Alpine.-

