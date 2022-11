Durante la pandemia de COVID-19 se produjo un aumento generalizado en el uso e interacción con redes y plataformas digitales. Esto dio lugar a mayores posibilidades de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de este fenómeno. En esta nota te contamos en qué consiste, cómo prevenirlo y dónde denunciarlo.

Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio en 2020 las denuncias de ciberacoso y grooming aumentaron. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires recibió más del doble de las que se habían registrado entre 2012 y 2019. Además, según los datos relevados por la organización Grooming Argentina, seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años habla con desconocidos a través de Internet, y tres de cada 10 en el segmento de 14 a 17 años ya concretó un encuentro con alguien que conoció en Internet. Por eso es fundamental hablar sobre el tema.

¿Qué es el Grooming?

Es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea.

¿Cómo actúan los acosadores en línea?

Los/as adultos que llevan adelante la práctica de grooming suelen generar uno o varios perfiles, haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente y buscando generar una relación de amistad y confianza con el o la menor a quien quieren acosar. Estos perfiles pueden crearse tanto en redes sociales como en juegos en línea.

Una vez generada esta confianza buscan conseguir que los niñas y niñas se desinhiban y así pedirles el envío de fotos o contenido audiovisual, como así también coordinar un encuentro presencial para concretar un abuso sexual.

¿Por qué el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming se conmemora el 13 de noviembre?

Porque un día como hoy pero de 2013 se sancionó la ley 26904, que incorporó al Código Penal la figura de Grooming. Para conmemorar ese hecho, en 2018 la ley 27458 lo declaró de esa forma, además de establecer la necesidad de desarrollar diversas actividades con el objetivo de generar información y concientización sobre la temática. Al mismo tiempo, la norma 27590 dio origen al Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta problemática.

¿Sabías que el grooming es un delito?

El artículo 131 del Código Penal sanciona con “prisión desde 6 meses a 4 años al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, conectare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

¿Se puede detectar si un niño, niña o adolescente es víctima de grooming?

Sí, teniendo en cuenta algunos factores de comportamiento en las niñas, niños y adolescentes como un notable aumento o disminución del uso de dispositivos, que eviten situaciones sociales, que tengan cambios de ánimo notables que resulten inexplicables y/o una actitud rara o diferente frente a las pantallas.

Por eso, es fundamental estar atentos/as, en alerta y presentes; acompañar el uso de las pantallas y dispositivos y conversar sobre los riesgos implícitos al emplearlos.

¿Cómo puede prevenirse?

A continuación compartimos algunos consejos al respecto:

-Charlar con las niñas, niños y adolescentes para que sepan cómo utilizar las tecnologías de forma segura.

-Advertirles de los peligros que puede ocasionar agregar personas que no conozcan a sus redes sociales y encontrarse con ellos.

-Supervisar el uso que hacen de la tecnología sin invadir la privacidad de los menores.

-Como adultos, NO difundir por redes sociales ninguna de las actividades, gustos, horarios, instituciones a la cual asisten las niñeces.

¿Qué se hace cuando se detecta un caso de grooming?

Lo que debe hacerse es:

-No borrar ningún contenido que se haya recibido.

-Sacar fotos o capturas de pantalla.

-No denunciar el perfil del acosador en las redes ya que al bloquearlo se puede generar una pérdida de la información necesaria para luego realizar la investigación; y no amenazar al acosador sino iniciar inmediatamente la denuncia.

-No hacerse pasar por el niño, niña o adolescente.

-Si sos docente y detectás un caso podés solicitar asesoramiento al Servicio de Orientación Jurídica al Docente (SOJAD) 4339-7510/17.

¿Dónde realizar la denuncia?

-Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI)

Bartolomé Mitre 1735 3º, Ciudad de Buenos Aires

Tel. 5295-2547/2557 | 0800-333-47225 (las 24 horas los 365 días del año)

Correo electrónico: [email protected]

-Línea 137 de Atención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia Sexual y Grooming

Programa “Las Víctimas contra las Violencias”

Tel. 0800-222-1717

Correo electrónico: [email protected]

¿Cómo puede ayudarte la Defensoría del Pueblo?

La institución brinda asesoramiento y contención. Para comunciarte podés escribirnos a [email protected] o llamarnos de lunes a viernes de 10 a 18 al 0800-999-3722.

También podés solicitar alguna de las distintas herramientas de concientización que tiene la Defensoría, como el Taller Conectate Seguro del Centro de Protección de Datos Personales, escribiendo al correo electrónico [email protected] o [email protected] o llamándonos al 4338-4900, internos 3750/3753, de lunes a viernes de 10 a 18.

Fuente e imagen: defensoria.org.ar