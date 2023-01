DAKAR 2023: El piloto de Lobos Manuel Andújar tuvo que abandonar por problemas en su quad, que fue «remolcado» en helicóptero. Video

Ver el video debajo de la nota.

El piloto de Lobos, que salió Campeón en 2021 del Dakar en cuatriciclo, tuvo que abandonar la prueba en la Etapa 11 que se corrió hoy.

El propio Manu informó en sus redes lo siguiente: «Por eso se disfruta tanto cuando se gana. No nos acompañó la suerte este año, un problema a mecánico en la etapa 11 nos deja afuera del Dakar y fuera de la ilusión, hay cosas que no se pueden manejar. Me voy con la cabeza bien en alto sabiendo que mi entrega fue total a cada etapa y pelee con todas mis fuerzas y lo demostré llevándome 5 etapas de las 11 que corrí. Seguiremos trabajando y pensando a futuro. Gracias a todos por sus mensajes y realmente lamento no darles otra alegría. Me olvidé de decirles que ya estamos trabajando para el año que viene».

La competencia del Dakar es una de las pruebas deportivas más duras de mundo. Manuel Andújar, el piloto lobense logró ser Campeón en 2021, luego en 2022, luego de caer en un poco con el cuatri, debió abandonar y este año un desperfecto mecánico lo deja afuera del podio. Pero todo sirve como experiencia y sabemos la calidad de ser humano que es, así que desde rpereznet.com.ar le mandamos un gran abrazo y estaremos junto a Manu cuando vuelva a subirse a su quad para competir.

