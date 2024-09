Críticas a la “desregulación del transporte de cargas”

Por Prensa Expotrade

La medida del Gobierno nacional se concretó a través del Decreto 832/2024 publicado en el Boletín Oficial. Entidades del sector se oponen a varios aspectos de la medida.

Roberto Rivero: “El único que va a estar contento con esta medida es el truchaje del transporte de carga, pero al sector formal esto no le baja los costos en lo más mínimo”.

El Gobierno nacional modificó aspectos clave que hacen a la regulación del transporte de carga, a través del Decreto 832/2024, publicado en el Boletín Oficial. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció las modificaciones desde su cuenta de la red social X. “Con el ministro

Luis Caputo y el secretario de Transporte Franco Mogetta comenzamos a desarmar estos costos; hoy desregulando el transporte de cargas”.

Según destacó el funcionario, el Decreto 832/2, firmado por el presidente Javier Milei, reglamenta la Ley 24.653 de Transporte Automotor de Cargas con dos innovaciones centrales: “la virtual eliminación del RUTA y el incremento del peso permitido para transporte exento del régimen” de la mencionada ley.

El “RUTA [Registro Único de Transporte Automotor] es un trámite absurdo, puramente con fines estadísticos, que era caro y engorroso de realizar. Ahora pasa ser un registro digital y gratuito. Se evitan días de trabajo perdidos y los transportistas ahorran dinero que iba a la casta”, dijo Sturzenegger.

Además, mencionó que ese Registro “era obligatorio para todo transporte con más de 700 kilos de carga, con lo cual un productor no podía mover su propia carga en un vehículo propio sin someterse a esta burocracia estatal. Este peso mínimo se eleva a 3.500 kilos liberando plenamente a toda la industria de fletes y cargas livianas de este incordio”.

El registro dejará de ser obligatorio para conducir vehículos comerciales livianos. Para los que hacen transportes interjurisdiccionales no se les exigirá el trámite de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

Por último, el ministro aseguró: “Igual esto no termina acá. Intentaremos por ley para eliminar definitivamente el RUTA”.

A partir de la implementación del Decreto 832/2024, sólo se le podrá exigir a los conductores de los vehículos afectados al transporte interjurisdiccional de cargas la constancia de inscripción en el RUTA en formato digital o físico; constancia de realización de la revisión técnica obligatoria; Licencia Nacional de Conducir vigente para el tipo de vehículo que conduce; documento de transporte, carta de porte o guía; cédula de Identificación del Automotor; constancia física o digital de la contratación y vigencia de los seguros obligatorios; en caso de estar afectado al transporte de cargas peligrosas, la documentación específica exigida por la normativa vigente en la materia; y el permiso especial de circulación en caso de ser necesario.

La medida dispone que el Estado “debe garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave (excepto impuestos nacionales), intervenga o dificulte en forma directa o no, los servicios de transporte automotor de cargas de carácter interjurisdiccional”.

Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), afirmó que si se avanza con la eliminación del RUTA y de la obligatoriedad de la LiNTI, “el único que va a estar contento con esta medida es el truchaje del transporte de carga, pero al sector formal esto no le baja los costos en lo más mínimo”.

Por otro lado, el dirigente aseguró que la medida “es una trompada de frente a la seguridad vial”. También alertó sobre las consecuencias de que un chofer “no tenga capacitación [que asegura la LiNTI] o el examen psicofísico”.

“Esto puede ocasionar un aumento de la siniestralidad con el aumento de los costos que van a producir las compañías de seguros que tengan asegurada flotas de transporte de carga”, y agregó: “Estoy seguro que las grandes empresas seguramente van a seguir pidiendo la capacitación”.

Rivero aclaró que la LiNTI “nunca fue una licencia de Moyano. Hay un montón de sanatorios y clínicas privadas en las que se puede hacer el psicofísico. Así que es otra declaración rimbombante y no tiene nada que ver con el líder camionero”.

El director ejecutivo de la Fadeeac expresó que el único aspecto positivo del Decreto es el de recategorizar el quilaje para ser considerado transporte de cargas.

“Falacia”

Por su parte, Alfredo Guagliano, presidente de la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario (ATCR), sostuvo: “No podemos estar en contra de que se digitalice el RUTA, que sea sin cargo, pero que diga que van a bajar los costos por los $3.200 que sale renovar el RUTA al año es una falacia”.

Respecto a que se deje de exigir el trámite de la LiNTI, consideró que “es muy grave”, y añadió: “Quizás le faltó un poco a los contenidos de los cursos, pero es algo importante para la capacitación de los conductores, como el psicofísico. Si el chofer no tiene capacitación iremos “a contramano del mundo moderno”. En esa línea, señaló: “La capacitación está en todos los niveles y para todas las actividades. Si no lo hacemos, estamos generando más inseguridad en las rutas, y los costos no van a descender por eso. Lo harían se bajan las patentes o si sacan impuestos sobre los combustibles”, dijo Guagliano a Info Transporte & Logística.

Mantener los controles

Hernán Sánchez, presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) afirmó: “Nosotros estamos a favor de todo lo que sea abaratar costos, siempre y cuando se mantengan los controles que combatan la informalidad y que permitan que el transporte continúe siendo seguro”.

También explicó que el RUTA «es un elemento estadístico que permite tener una base de datos respecto de los vehículos en condiciones de transportar. Nos parece muy bueno que sea gratuito, que sea un trámite mucho más ágil, que se pueda hacer de forma online y que se eliminen a los intermediarios”.

En referencia a la modificación del peso mínimo para transportar cargas sin necesidad del RUTA, Sánchez observó que se debería “verificar que los controles se sigan realizando. Hay un montón de elementos que permiten regular el transporte formal y mantenerlo en forma segura. La informalidad es uno de los grandes problemas que tiene el sector porque termina generando una distorsión muy compleja”.

El directivo de la Cedol manifestó que “la capacitación es fundamental, pero más lo es el control al chofer que está al frente de una unidad”.

