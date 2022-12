Cristina Kirchner, sobre su candidatura: «Ni renunciamiento, ni autoexclusión, acá hay proscripción»

Por Noticias Argentinas.

La vicepresidenta Cristina Kirchner repasó hoy sus anteriores dichos sobre su paso al costado para una candidatura en 2023 y al respecto aclaró que no anunció «ni renunciamiento ni autoexclusión», sino «proscripción».

«Vamos a hablar clarito, porque soy peruca y hablamos clarito, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón, y acá tampoco hay autoexclusión. Hay proscripción. Ni renunciamiento ni autoexclusión: proscripción», sostuvo en el acto que encabezó en Avellaneda, en su primera aparición pública desde la condena que recibió por la causa de la obra pública en Santa Cruz.

Más tarde, la líder del peronismo volvería a referirse al tema: «No hice el renunciamiento, anuncié que yo no iba a someter a nuestra fuerza política a llevar de candidata a alguien que le dijeran que está condenada y, de esta manera, ser absolutamente funcional a ellos».

La ex jefa de Estado también se refirió al conflicto por la coparticipación de recursos entre la Nación y la Ciudad y pareció deslizar críticas hacia el Gobierno de Alberto Fernández, por no sostener su postura inicial de no cumplir con las directivas de la cautelar dictada por la Corte Suprema.

Tras expresar que la «proscripción» que el «Partido Judicial» ejecuta sobre su figura «es un acto de disciplinamiento» sobre la dirigencia peronista para que «no se anime a tanto» como -según dijo- ocurrió en el período 2003-2015, apuntó contra el Gobierno nacional, al que denominó «agrupación política: ´amaga y recula permanentemente'».

«Tiene un efecto disciplinador y vaya si lo logra en estos días de idas y diretes con la agrupación política amaga y recule permanente», afirmó Cristina Kirchner en el cierre del acto que encabezó junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Al volver a poner el foco en la controversia acerca de la coparticipación, recordó que el ex presidente Mauricio Macri con un «decreto simple» le «dio muchísimo a la Ciudad de Buenos Aires, la más rica de la Republica Argentina», en detrimento de las provincias.

«Lo que le quitó de la porción que va a las provincias se lo dio a la Ciudad de Buenos Aires», indicó, y agregó: «Esto, que fue criticado por todos los gobernadores, fue resuelto por otro decreto de Alberto Fernández, pero no quedó en un decreto. Hubo una ley del Congreso».

Cristina Kirchner habló de su candidatura

«Sin embargo , la Corte hizo caso omiso a una ley. Estamos hoy en un momento en que se suspende una ley, una cosa insólita. Las leyes no pueden suspenderse, solo el Congreso puede suspenderla. El Poder Judicial solamente puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderse es imposible», reiteró.

Para Cristina Kirchner, la decisión de la Corte Suprema de exhortar al Gobierno a devolverle una porción de recursos coparticipables a la Ciudad tiene que ver con la voluntad de financiarle «la campaña electoral al jefe de Gobierno» porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien dijo que «seguramente va a ser el candidato de la oposición».

En este marco, criticó la decisión judicial y defendió a la provincia de Buenos Aires, de la cual dijo que «recibe muchísimo menos recursos de los que produce».

En tanto, hizo un llamado a la dirigencia del peronismo para abandonar la pasividad y salir a «hablarle a la sociedad» sobre lo que está sucediendo en la economía y la Justicia.

«Cada compañero y militante tiene su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo. Y no le pidan permiso a nadie para sacarlo. En todo caso si se equivocan con el bastón pidan perdón. Pero permiso, no le pidan permiso a nadie», remató.

Por último, la vicepresidenta recordó que el próximo 24 de marzo se cumplen 47 años del golpe de Estado militar que dio origen a la última dictadura, y llamó a movilizarse masivamente en esa fecha bajo la consigna «Argentina y democracia, sin mafias».

Escrito por Noticias Argentinas.-