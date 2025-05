La expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ex ministro de Economía Sergio Massa dilatan su disputa interna y negocian “entre algodones” la unidad en la provincia de Buenos Aires, aunque no está descartado un escenario con “dos o tres” listas del peronismo en el distrito con mayor peso electoral de la Argentina.

“A veces la sensación que nos queda es que no todos estamos trabajando para la unidad”, deslizó a la Agencia Noticias Argentinas una fuente de la mesa chica del gobernador bonaerense, quien planteó que el acuerdo es posible si todos los actores del frente “tienen voz” en la estrategia electoral.

Tras conocerse que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO confirmaron que irán «juntos» en las elecciones bonaerenses de septiembre y los comicios nacionales de octubre, aunque aún no definieron bajo qué mecanismo electoral, se encendieron las alarmas entre la dirigencia peronista, ya que consideran que el espacio “sólo será competitivo si hay unidad”.

En ese marco, desde el kicillofismo reconocen que hay “interlocutores” que trabajan para acercar posiciones entre los tres actores del frente, pero se mostraron molestos al asegurar que el líder del FR ya eligió un bando en la interna del PJ.

“No creo que haya tres partes, hay dos. Por los últimos movimientos de (Sergio) Massa queda claro que está abiertamente jugando con Maximo (Kirchner) en esto de definir los sectores”, describieron a NA en el bando que responde al gobernador bonaerense.

Más allá de las fricciones entre las diferentes tribus del PJ, en el kicillofismo sostienen que hay “conversaciones políticas” con La Cámpora y el massimo, aunque niegan que haya llegado todavía el “tiempo de definiciones” con relación al armado de listas.

En las últimas semanas circularon versiones periodísticas de una posible candidatura del ministro de Infraestructura de PBA, Gabriel Katopodis –y otras figuras de la gestión provincial– como posibles candidatos a encabezar las nóminas de las elecciones locales del 7 de septiembre, pero en el entorno del gobernador lo descartaron.

“No hay nombres todavía. Hay muchos dando vueltas. Pero hasta que no quede claro cómo vamos a ir, no se van a definir los nombres. No creo que eso sea pronto”, precisaron desde La Plata.

En tanto, por el lado del campamento massista de UP consideran que el armado bonaerense debe encontrar “unidad política”, pero también un llamado a todos los sectores a una “reconstrucción nacional”.

“Tenemos que convocar a otros sectores de la política, no solamente al peronismo, para crear una coalición anti Milei que de soluciones programáticas”, entienden cerca del ex titular de Hacienda, quien trabaja entre bambalinas en reconstruir el espacio y acercar posiciones desde la derrota en las elecciones presidenciales de 2023.

Sus colaboradores más cercanos aseguran que el tigrense tiene diálogo frecuente con la exmandataria y el gobernador bonaerense, mientras que se muestran optimistas a la hora de encontrar puntos de encuentro para arribar a un acuerdo electoral y evitar la fragmentación del voto de UP.

“Si todos cedemos un poco vamos a encontrar mecanismo de unidad. Son más las coincidencias que las diferencias”, definieron a Noticias Argentinas cerca de Massa, pero no dudaron en afirmar que el Frente Renovador tendrá su propia alternativa electoral en caso de que no exista la tan ansiada unidad.

“Si no hay unidad, el FR va a armar su propia alternativa. Somos una coalición donde hay tres patas. No estamos bajo la conducción de Axel ni la de Máximo”, contrapusieron desde el massimo a la visión kicillofista de un virtual acuerdo entre el tigrense y el líder de La Cámpora.

Por su lado, durante su reaparición el domingo pasado en el plenario de la Cultura Popular, la exmandataria ya advirtió que para que haya un encuentro entre las tres partes que conforman UP es necesario dejar de lado “las mezquindades y los egos” personales.

“Cuando hay debate, nunca hay fragmentación, hay síntesis siempre, porque es una idea finalmente que alumbra y encarna en la sociedad. Cuando hay tanto grupo, tanta cosa suelta, es porque lo único que hay es discusión de egos y mezquindades”, avisó CFK a sus socios políticos.

Con la amenaza concreta de un Javier Milei fortalecido en PBA, el peronismo debe pasar de los gestos y las chicanas a la acción. El tiempo corre y la unidad, más que una consigna, se volvió una urgencia política.

