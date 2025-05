Nueva marcha de los jubilados este miércoles en las inmediaciones del Congreso

Organizaciones de jubilados realizarán hoy miércoles una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector.

Los jubilados se darán cita a las 17, como todos los miércoles, en las cercanías del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad despliega un operativo con las fuerzas para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

La protesta contará con el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de izquierda, entre otras.

El miércoles de la semana última se produjeron nuevos incidentes en la protesta debido a la represión policial y la detención no solo de manifestantes sino también de reporteros gráficos.

Noticias Argentinas.-

—————————————————-

N de la R: Vergüenza ajena: Es triste y da vergüenza que aquellos que han trabajado toda su vida deban salir a la calle para reclamar lo que por derecho les pertenece, y para lo cual han hecho los aportes necesarios a lo largo de su vida laboral. No les alcanza para comer ni para pagar los medicamentos. No están reclamando porque quieren irse de vacaciones a Suiza. Realmente no logramos comprender esto y mucho menos la represión hacia los y las jubiladas y los trabajadores de prensa.-

