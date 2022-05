CRIAVE: ESTE LUNES ESTARÁN LAS LISTAS DE LOS DESPEDIDOS. TERRIBLE SITUACIÓN. ADEMÁS, HABRÍAN AMENAZADO A EMPLEADOS

Fuentes super confiables nos informaron que los nuevos empresarios que se harán cargo de la ex Criave, además de haber llamado a las parejas que trabajan en la planta de faena para decirles que solo uno de cada matrimonio o concubinato, y el lunes 27 de agosto pondrán las listas con la nómina de empleados que serán echados de la empresa. Esto ha sido confirmado por más de un empleado a este medio.

En estos momentos los casi 500 trabajadores de la planta de la ex Criave, cobran solamente $430 por día, les pagan $35 por cajón.

Se cree que todos los empresarios responden a los ex dueños de Criave, la familia Peréa y esto genera muchísima desconfianza entre los trabajadores.

200 personas quedarían en la calle cuando «Absolón» se haga cargo de la ex Criave. No hallamos datos de esta «empresa» en internet.

A quienes sigan en la ex Criave, no les correrá la antigüedad y hay quienes tienen más de 20 años trabajando allí.

La situación es alarmante y a la gente ya no le alcanza para pagar alquileres, alimentos, servicios, etc.

HABRÍAN AMENAZADO A TRABAJADORES: De acuerdo a las informaciones recibidas, los empresarios le dijeron a los trabajadores que no quieren que las listas de la gente que no trabajará más en la ex Criave, salgan en los medios de comunicación y además, habrían aclarado explícitamente que «mucho menos en C5N» y extrañamente nadie les dijo nada, ninguno de los trabajadores les habría preguntado ¿por qué?.

Les recordamos a quienes habrían expresado eso que los medios de comunicación están para informar a la población acerca de lo que sucede y estamos en DEMOCRACIA por lo cual los trabajadores tienen el derecho de hablar y decir lo que quieran, cuando quieran y ante quienes quieran. –